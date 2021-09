Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è ancora lontano. Nessun contatto tra il calciatore e De Laurentiis. Il Capitano da giugno sarà libero a parametro zero, molte squadre tra le quali l’Inter pronte a ricoprirlo d’Oro. Gli azzurri hanno chiuso il mercato con qualche cessione minore e gli acquisti di Juan Jesus e Anguissa.

Ai microfoni di Radio Gol è intervenuto Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai sport. Venerato ha fatto il punto sulla questione Insigne e sul mercato del Napoli:

“Non ci sono segnali nel mese di settembre per il prolungamento contrattuale del capitano del Napoli. Per andare avanti insieme, il primo passo da fare sarà parlarsi, non lo fanno da diverso tempo. Nemmeno a Rivisondoli in ritiro si sono parlati, spero possa accadere quanto prima”.

Venerato ha poi rivelato alcuni dettagli sull’acquisto di Anguissa: “Il calciatore del Camerun è arrivato al Napoli con un prestito da 400mila euro, riscatto a 15 milioni di euro pagabili in tre rate. Il Fulham aiuterà il Napoli sullo stipendio del calciatore fino alla fine della stagione. Il Napoli darà 1.7 milioni netti al calciatore, la differenza per arrivare ai 3 la pagherà la società inglese. Ounas ha prolungato il contratto di un’altra stagione”. Ha concluso Ciro Venerato ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli.

