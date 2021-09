Stasera Napoli-Benevento, ecco dove vedere la partita.

Stasera amichevole in “famiglia” tra Napoli e Bnevento allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00

Il test è decisamente importante per Luciano Spalletti visto i numerosi assenti impegnati nelle lore rispettive nazionali, tra infortunati e squalificati. Mr Luciano scenderà in campo per provare chi di solito non gioca e valutarli in vista della supersfida contro la Juventus di sabato 11 settembre.

La partita sarà trasmessa gratuitamente, in diretta sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio (per gli abbonati Sky), ed anche su Ottochannel, 696 del Digitale Terrestre.

Per chi vorrà recarsi a Fuorigrotta il costo del biglietto è di solo 1,5 euro (costo necessario per gli oneri amministrativi), prezzo valido per tutti i settori.