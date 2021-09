VIDEO – De Laurentiis scalda l’ambiente: ” Ci hanno scippato lo scudetto. Hanno preso ciò che ci apparteneva. Dobbiamo fare sinergia con le altre squadre campane”

Aurelio De Laurentiis afferma che al Napoli è stato scippato lo scudetto. Il patron del partenopei ed Oreste Vigorito, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel. I due presidenti hanno parlato di Napoli-Benevento e hanno ricordato il compleanno del club Sannita e l’anniversario della rifondazione della SSC Napoli.

DE LAURENTIIS: “SCUDETTO SCIPPATO AL NAPOLI”

“Il 6 settembre 2004 rinasceva il Napoli dal fallimento. Il futuro lo abbiamo anche percorso, dodici anni di Europa che conta. Siamo stati forse l’unica squadra italiana a farlo. . Il futuro l’abbiamo percorso in questi 12 anni d’Europa. Siamo stati l’unica italiana con tutta questa continuità. Non abbiamo vinto scudetti che però non sono l’unica cosa che conta. Certe volte poi uno scudetto si vince per varie combinazioni per poi ricadere e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto. Qualcuno ci da dei visionari.

Certo, poi bisogna vincere gli scudetti ma per farlo non bisogna essere solo una squadra importante perché poi c’è anche qualche incidente di troppo che ti crea quell’illusione lì e poi c’è qualcuno che ti scippa ciò che ti appartiene.

Simpatia tra Napoli e Benevento? Non dovrebbero esserci contrapposizioni in Campania, dovremmo essere tutti una grande famiglia in quella che è la terra più bella del mondo. Bisognerebbe esserci sinergia in tutta la Campania, tutti dobbiamo essere una grande famiglia anche con Salernitana, Juve Stabia, Avellino ecc. Siamo la terra felix“.

VIGORITO

“Come dice Aurelio, spesso c’è qualcuno che ti scippa quello che sarebbe tuo. Per noi è la salvezza, per il Napoli lo scudetto, ed è normale che uno poi si arrabbia. Qualcosa che non si deve spegnere? Mi sa che dobbiamo solo portarci le lampadine”.