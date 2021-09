Del Genio anticipa tutti: “Osimhen ricorso accolto”

Paolo Del Genio dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che la corte d’Appello ha anticipato il ricorso per Victor Osimhen. Dunque le due giornate di squalifica inflitte al nigeriano saranno dimezzate, in questo modo Osimhen potrà regolarmente scendere in campo con la Juventus nel match di sabato 11 settembre, allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli aveva presentato ricorso per la sanzione di due giornate di squalifica, con la società convinta a dimostrare che il colpo dato dal nigeriano non fosse condotta violenta, così come scritto nelle motivazioni del giudice sportivo. Grazie al dossier presentato dall’avvocato Grassani, che ha inserito anche il precedente riguardante Immobile e Vidal, il Napoli è riuscito a far diminuire le giornate di squalifica di Osimhen. Anche in diretta si era visto che il nigeriano non colpiva il difensore con l’intenzione di fargli del male, ma solo con la voglia di divincolarsi dalla marcatura.

Dopo l’annuncio di Del Genio della vittoria del ricorso per Osimhen, si attende solo l’annuncio ufficiale. Resta comunque un’ottima notizia per Luciano Spaletti che potrà avere a disposizione l’attaccante nigeriano per la sfida con la Juventus. Anche la questione Ospina sembra risolta, con un volo privato che lo riporterà in Italia poche ore prima del match.