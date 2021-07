Serie A: cambia il designatore, Rocchi sostituisce Rizzoli. Ricordate il video dei ‘regali’ alla Juventus?

Gianluca Rocchi nuovo designatore per gli arbitri di Serie A, questa la decisione confermata in conferenza stampa dal capo dell’Aia Stefano Trentalange e dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi. Vogliamo aprire canali di comunicazione” ha detto Trentalange. Lo stesso che aveva promesso trasparenza nel suo mandato, con gli arbitri che avrebbero dovuto parlare, ma anche invece continuano a tenere le bocche cucite, anche dinanzi ad errori assurdi. Gianluca Rocchi andrà a sostituire come designatore Nicola Rizzoli, un altro personaggio che è stato tirato in ballo da Le Iene per la questione della mancata espulsione di Pjanic nella sfida tra Inter e Juve del 2018.

Rocchi designatore Serie A e B: il video delle polemiche

“Senza il baluardo degli arbitri il sistema non potrebbe sopravvivere. L’arbitro rappresenta la semantica dello sport, con la sua passione per il calcio e in maniera determinante rappresenta la capacità di saper testimoniare i valori della nostra cultura sportiva. Gli arbitri godono di piena autonomia tecnica ma allo stesso tempo l’Aia è parte integrante della Figc. La classe arbitrale deve continuare a maturare, deve crescere e auspico che il nuovo corso dia nuovo risalto nel campo della formazione” ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina alla presentazione delle nomine all’Aia con Rocchi designatore della CAN.

Una decisione che fa ritornare alla mente un video di Rocchi e con presunti favori arbitrali a favore della Juventus, che ancora oggi spopola in rete. Oltre al video c’è anche uno score di Rocchi con la Juventus che dovrebbe far riflettere, così come nessuno dimentica il ‘simpatico’ siparietto andato in scena allo Stadium al momento del ritiro di Rocchi dall’attività di arbitro, che ha visto protagonista pure Cuadrado.