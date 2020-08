Cuadrado che festa con Rocchi: passerella allo Juventus Stadium

Allo Juventus Stadium c’è stato anche il momento per celebrare l’arbitro Gianluca Rocchi, singolare l’immagine di Cuadrado che festeggia.

La foto di Juan Cuadrado che festeggia con Gianluca Rocchi spruzzandogli sul capo della schiuma resterà sicuramente nei ricordi del fischietto di Firenze. Dopo una lunghissima carriere l’arbitro ha diretto la sua ultima partita allo Juventus Stadium, in occasione della sfida tra i bianconeri e la Roma. Le due squadre a fine partita hanno tributato il saluto a Rocchi che smette di arbitrare, beccandosi anche la schiuma sul capo da parte di Cuadrado a cui il fischietto di Firenze ha simpaticamente risposto con un cartellino rosso sventolato in faccia al calciatore. Insomma scene da ultimo giorno di scuola allo Stadium, con un arbitro rilassato che si permette di scherzare con quei calciatori che in tutti questi anni ha dovuto dirigere con giudizio e serietà professionale.

Eppure l’immagine di Rocchi e Cuadrado sta facendo storcere il naso a più di un utente del web. Una sottolinea ironia serpeggia tra gli internauti che proprio non capiscono come mai un calciatore si possa prendere tutta quella confidenza con un giudice di gara. Intanto Rocchi a fine partita ha detto: “Sono onorato dell’applauso e gli abbracci dei giocatori, alla fine sono loro i nostri primi giudici. E’ sicuramente la fine migliore che potessi immaginare. Mi ritiro in un momento in cui sto bene, andando avanti non so in che condizioni lo avrei fatto“. Un commento dedicato anche al Var: “E’ sicuramente uno strumento favoloso che amplifica le sviste e rende marchiani gli errori. La tecnologia – conclude Rocchi – resta un vantaggio e offre maggiore giustizia“. Certo anche quest’anno non sono mancate le polemiche, nonostante il Var, come qualche fallo di mano di troppo non fischiato ad esempio a De Ligt della Juventus.