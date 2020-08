Alvino: “Infortunio Insigne, ecco cosa trapela dal Calcio Napoli”

Carlo Alvino ha riportato gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Lorenzo Insigne.

Il calcio Napoli è in apprensione per l’infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano è uscito dal campo in lacrime, durante la sfida contro la Lazio. La sfida contro il Barcellona è imminente e Lorenzo Insigne vorrebbe essere in campo per guidare il Napoli alla vittoria.

Il giornalista di TV Luna e radio Kiss kiss Napoli, Carlo Alvino, su Twitter ha pubblicato un messaggio nel quale ha riportatole ultime sull’infortunio di Insigne: “In casa Napoli si è moderatamente ottimisti sulla possibilità di vedere Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona“.

Carlo Alvino ha poi aggiunto: “Potrebbe essere, infatti, qualcosa di recuperabile in pochi giorni. Accertamenti diagnostici domani”. Si parte dall’1-1 dell’andata al San Paolo per effetto dei gol di Dries Mertens e Antoine Griezmann. Il Camp Nou, come è noto, resterà chiuso al pubblico a causa dell’emergenza coronavirus che in Spagna desta non poche preoccupazioni. Lo stesso De Laurentiis vorrebbe che la partita si giocasse altrove. Si attende la decisione definitiva della UEFA“.

Al momento filtra ottimismo, quindi scongiurato il sospetto di stiramento, che, qualora confermato dall’esame strumentale, avrebbe posto fine alla stagione del capitano, perché i tempi di recupero sarebbero stati lunghi, non meno di 40 giorni.