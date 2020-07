Marcolin su Barcellona-Napoli: “Si può superare il turno”

Dario Marcolin ex calciatore è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: Barcellona-Napoli l’argomento trattato.

Secondo Dario Marcolin il Napoli ha qualche chance di passare il turno con il Barcellona. Nonostante sia una grande squadra, quella blaugrana sta attraversando un periodo molto complicato tra infortuni e critiche interne.

Contro la Lazio farei giocare la possibile formazione che giocherà a Barcellona perché poi ci sarà la settimana tipo ed i calciatori avrebbero il tempo per recuperare. C’è da capire che Barcellona troveranno gli azzurri: questa squadra ha problemi di spogliatoio, non è la solita squadra micidiale e per questo il Napoli ha qualche speranza. E’ come se fosse una partita secca, giocata a porte chiuse, con 2 squalificati e un Barça non in perfetta forma.