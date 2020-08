Infortunio Insigne le ultime. Il capitano del Napoli si è infortunato nella gara contro la Lazio, rischia di saltare la sfida di Barcellona.

Il Napoli ha concluso il campionato con 62 punti. Gli azzurri hanno battuto la Lazio per 3-1 in rete anche il capitano Lorenzo Insigne. Il magnifico è stato costretto a lasciare il campo in lacrime in seguito ad un infortunio muscolare.

Il quotidiano la Repubblica, nel consueto spazio riservato al calcio Napoli ha riportato le ultime sull’infortunio di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato:

“Sull’infortunio di Lorenzo Insigne ci sono due notizie: una buona, l’altra sicuramente meno positiva. I partenopei hanno dimostrato di essere pronti per la sfida contro il Barcellona. La squadra di Gattuso ha la consapevolezza di essere una squadra molto competitiva. Lorenzo Insigne, tuttavia, si è fatto male nel corso del match e rischia seriamente di saltare la sfida con i catalani di Lionel Messi.

“Al minuto 82 della sfida contro la Lazio, il capitano azzurro sente dolore e lascia il campo per un fastidio muscolare. Sostituito, scoppia in lacrime. Mani sul volto e pensiero alla gara più importante, quella contro il Barcellona. Dalla sua mimica e da quanto traspare, infatti, difficilmente sarà della partita.



Le lacrime di Lorenzo Insigne dopo l’infortunio lasciano intendere che la sua stagione potrebbe anche essere finita qui. Il capitano del Napoli oggi verrà sottoposto a tutti gli esami clinici del caso per capire definitivamente se potrà recuperare per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha svelato che il calciatore è molto preoccupato. Il Napoli non ha però perso la speranza di avere il Magnifico a disposizione al Camp Nou“.

Quella che doveva essere la partita di ‘preparazione’ alla grande notte europea rischia di diventare la serata che può togliere al capitano partenopeo il prestigioso appuntamento. Soltanto gli esami strumentali sapranno chiarire se Gattuso dovrà rinunciare al suo titolare.