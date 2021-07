Il Napoli insiste Emerson Palmieri, il terzino del Chelsea è il primo nome nella lista degli azzurri. Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky Sport, ha riportato le ultime sulla trattativa. Durante la trasmissione Grand Hotel Calciomercato il giornalista ha rivelato la strategia del Napoli per arrivare al terzino del Chelsea:

NAPOLI, SPALETTI VUOLE EMERSON PALMIERI

“Fra i nomi più caldi di questa prima parte di calciomercato estivo, c’è sicuramente Emerson Palmieri, esterno sinistro del Chelsea e della Nazionale di Roberto Mancini. Il difensore italo-brasiliano non è stato al centro dei progetti dei Blues nell’ultima stagione. Dall’arrivo di Tuchel si è seduto in panchina. Oggi potrebbe essere in uscita da Stanford Bridge.

Nonostante il poco spazio trovato in campo, le qualità del giocatore sono note, come ha voluto ribadire anche Roberto Mancini convocandolo nei 26 azzurri per l’Europeo. Dopo il brutto infortunio di Spinazzola, sarà probabilmente titolare per la semifinale contro la Spagna. Emerson Palmieri è reduce insieme a Jorginho della grande vittoria della Champions League.

Per questo, diverse squadre restano interessate a lui, specie in Italia, dov’è è cresciuto una volta arrivato dal Brasile, prima nel Palermo e poi nella Roma. Per i giallorossi, ha esordito con Rudi Garcia e poi ha trovato spazio con Luciano Spalletti, che ancora oggi, a distanza di cinque anni dal loro primo incontro, apprezza molto il giocatore e vorrebbe ritrovarlo a Napoli“.

DE LAURENTIIS PROVA A CONVINCERE IL CHELSEA

Gianluca Di Marzio sulla trattativa del Napoli per Emerson Palmieri ha poi aggiunto:

“Non è un’operazione semplice, prima di tutto per la concorrenza: Emerson piace a diverse squadre anche in Italia. Fra tutte l’Inter, alla quale il Chelsea aveva proposto il terzino sinistro come parziale contropartita tecnica nell’operazione Hakimi, prima che si chiudesse la trattativa con il Paris Saint-Germain.

Negli ultimi giorni la pista Inter, seppur sempre viva, si è raffreddata. Mentre è aumentato come detto l’interesse del Napoli, su segnalazione di Spalletti, che nella giornata di venerdì è arrivato in città. Prima però la società di De Laurentiis dovrà completare alcune operazioni in uscita, fra tutte Mario Rui che occupa anche lo stesso ruolo in campo e cercare di strappare al Chelsea la formula più vantaggiosa per l’acquisto.

Il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato alle presenze del giocatore, ma non sarà per niente facile. . Spalletti spera che Emerson arrivi in direzione Napoli. Il Chelsea è notoriamente bottega cara per quanto riguarda i suoi giocatori in uscita e difficilmente abbassa le proprie pretese nelle cessioni. Anche per questo motivo, l’agente di Emerson, Fernando Malta, ha incaricato Pini Zahavi alla gestione totale del giocatore nel mercato internazionale. Zahavi, agente israeliano fra i più importanti del panorama internazionale, ha connessioni importanti sia con il calcio inglese, iniziate fra la fine del secolo scorso e l’attuale quando ha curato i trasferimenti di Rio Ferdinand e Jaap Stam tanto per citarne due, sia con Roman Abramovic in particolare“.