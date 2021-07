Il Napoli segue Florian Grillitsch, classe ’95 dell’Hoffenheim e nazionale austriaco. Può agire in più ruoli a centrocampo ed ha fisicità. La sua valutazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro, ma il fatto che abbia il contratto in scadenza a giugno prossimo, potrebbe permettere al Napoli di concludere l’operazione investendo soltanto una decina di milioni di euro.

Thomas Boehm, agente di Grillitsch ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni AreaNapoli.it. L’agente di Grillitsch ha commentato le recenti voci di mercato sul centrocampista dell’Hoffenheim.

IL NAPOLI SU GRILLITSCH

“Il contratto a scadenza nel 2022 può renderlo una buona occasione di mercato? E’ un dato di fatto che il contratto scadrà tra un anno. Sto parlando con gli intermediari di Napoli e Milan? Posso confermare di essere in contatto con un paio di club italiani per Florian. Il mio assistito ha sempre ammirato il calcio italiano ed in particolare il campionato di Serie A, sarebbe l’ideale per il suo stile di gioco.

Il Napoli gli piace? E’ un club dalla grande tradizione, con tifosi fantastici. Alcuni dei giocatori più importanti al mondo vestono la maglia del Napoli. Vedremo cosa accadrà. Florian è diventato uno dei migliori centrocampisti di Bundesliga, forse è arrivato il momento di fare una nuova esperienza”.

GRILLITSCH RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Thomas Boehm, agente di Grillitsch, ha poi aggiunto: “Come descriverei le sue caratteristiche? E‘ un centrocampista difensivo moderno, dotato di un’eccellente intelligenza tattica, bravo nei passaggi e molto tecnico. E’ il tipo di calciatore che i tifosi amano guardare, perché è elegante nelle movenze ma lavora anche estremamente per la sua squadra. Dà tutto in campo. E’ difficile da superare, sa affrontare gli avversari nell’uno-contro-uno, è forte nei tackle: ha tutto ciò che serve per svolgere bene il suo ruolo.

Che tipo di persona è, fuori dal campo? Nel privato, è un ragazzo calmo come lo vedete anche in campo. Sa sempre ciò che vuole e lavora durissimo per raggiungere i suoi obiettivi. Altri calciatori della mia agenzia potrebbero fare al caso delle italiane? Ho sicuramente diversi ragazzi interessanti, nella mia scuderia, ma preferisco non parlare di loro in questo momento”.

VIDEO: GRILLITSCH ALCUNE GIOCATE

Ecco alcune giocate di Florian Grillitsch, centrocampista classe 95, seguito dal Napoli.