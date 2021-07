Luciano Spalletti ha cominciato la sua avventura a Napoli. L’allenatore rappresenta una svolta dopo le delusioni della passata stagione. I tifosi si aspettano molto dal tecnico di Certaldo, come lo stesso De Laurentiis.Visita al Konami Training Center, il centro sportivo di Castelvolturno, poi il pranzo all’hotel Britannique di corso Vittorio Emanuele con il presidente Aurelio De Laurentiis e il vice presidente, suo figlio Edo, e infine un giro a Posillipo dove ha visto qualche casa da scegliere dove abitare, prima di andare via in treno a metà pomeriggio. La prima giornata napoletana di Luciano Spalletti è stata all’insegna della serenità e delle promesse: “Non vedo l’ora di cominciare. Forza Napoli e come dicono i tifosi azzurri, sarò con te”.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, Luciano Spalletti ha firmato un contratto biennale da 3,2 milioni a stagione, messo a punto negli ultimi dettagli ieri nella sede della Filmauro a Roma, ed una squadra così competitiva, tanto da confessare a De Laurentiis: “Se me la lascia così come è, io sto a posto”. A Spalletti la rosa del Napoli piace tantissimo, anche se conosce bene i piani della dirigenza sul mercato.

