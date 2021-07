Luciano Spalletti arriva a Napoli. Per la prima volta da quando è allenatore del Napoli il tecnico ha potuto visitare il centro sportivo di Castel Volturno, che dalla prossima stagione sarà marchiato Konami. Spalletti è arrivato accolto da Aurelio De Laurentiis e dal figlio Edo, il presidente non ha voluto rilasciare dichiarazioni, anche perché ha detto: “Ho già parlato troppo l’altro giorno” abbozzando un sorriso. Grande entusiasmo del presidente che è sembrato molto felice di poter accogliere finalmente l’allenatore che avrà il compito di riportare il Napoli in Champions League dopo due anni di assenza.

Spalletti: le prime dichiarazioni da allenatore del Napoli

Luciano Spalletti da nuovo allenatore del Napoli ha detto: “Ai tifosi ed alla città voglio dire Forza Napoli, sarà con te” con chiaro riferimento al coro degli ultras azzurri. Un coro appena accennato anche dal presidente De Laurentiis. Poi Spalletti ha aggiunto: “Sono davvero felicissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli darò tutto me stesso per questa squadra e per il bene del Napoli. Amo questa professione ed ho sempre amato le squadre in cui ho allenato. Certo la felicità è diversa, perché dipende dal contesto e posso dire che Napoli è una città davvero unica nel suo genere“.

Foto: SSCN

Video: Twitter direttore SportItalia Michele Criscitiello

Leggi anche: