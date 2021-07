De Laurentiis ha chiesto una cifra enorme per cedere Mario Rui. Lo riferisce l’esperto di calciomercato di Rai sport, Ciro Venerato. Il giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime sul calciomercato dei partenopei.

“Aurelio De Laurentiis ha sparato una cifra abnorme per cedere Mario Rui: circa quindici milioni di euro. Ma il patron del sodalizio campano si accontenterebbe anche di sei, sette milioni. Il difensore sta molto bene a Napoli ed è chiaro che dovrà trovare un accordo con il Galatasaray“.

Emerson Palmieri e Lorenzo Insigne



Ci sono due novità positive per il Napoli. Ha cambiato agente e Zahavi sarebbe felice di portare il calciatore alla corte di Luciano Spalletti. Il Chelsea, inoltre, starebbe pensando di rinnovare il contratto del calciatore per un’altra stagione. Di conseguenza i Blues potrebbero cedere il terzino in prestito al Napoli“.

“La partita per il rinnovo è ancora molto aperta. Insigne vuole migliorare il suo stipendio, il Napoli deve abbassare il monte-ingaggi. Il Barcellona è interessato al Magnifico e potrebbe offrire qualche esubero a De Laurentiis. Tra questi anche Coutinho.

Venerato chiude parlando della situazione legata al portiere Sepe: “Potrebbe andare all’Inter, ma i nerazzurri devono dare prima Radu. Simone Inzaghi ha chiesto espressamente Luigi Sepe”.