Pedullà: “Basic-Lazio, accordo totale. Il calciatore aveva detto si al Napoli”

Toma Basic dopo il si al Napoli, si accorda con la Lazio. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Basic avrebbe cambiato idea sugli azzurri accordandosi poi con il club di Lotito.

“Toma Basic ha scelto l’Italia, più precisamente la Lazio. Nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo totale tra il suo entourage e il club di Lotito: contratto pluriennale da poco meno di 1,5 milioni a stagione. Ricordiamo che il centrocampista classe 1996 ha un solo anno di contratto con il Bordeaux. La Lazio ha offerto 6,5 milioni più bonus, la richiesta è di 3 milioni superiore. Si cercherà velocemente una quadratura, a maggior ragione dopo l’intesa contrattuale. Il Napoli è completamente fuori, anzi non è mai stato davvero dentro”.

Qualche giorno si parlava di un accordo raggiunto tra il Napoli e Basic: “Per il centrocampista croato la trattativa sembra essere già a buon punto dato che c’è il gradimento assoluto del giocatore e l’intesa con l’agente, Adrian Aliaj”.

Staremo a vedere come finirà la vicenda Basic, quello che comunque traspare in questa vicenda è la volubilità di Basic. Un giocatore così difficilmente potrebbe trovarsi bene in maglia azzurra. In riva al golfo i tifosi sono molto esigenti soprattutto dal punto di vista del carattere.

