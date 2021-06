Mario Rui vicinissimo al Galatasaray lo rivela Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato di SportItalia sul proprio profilo social ha annunciato che il Napoli avrebbe accettato l’offerta del club turco.

“Mario Rui-Galatasaray: vertice domani per chiudere. La SSC Napoli ha accettato un’offerta da cinque milioni di euro più bonus. Ora accordo per l’ingaggio”.

Pedullà ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla trattativa che dovrebbe portare il terzino del Napoli, Mario Rui al Galatasaray

“Il Galatasaray è in pressing su Mario Rui. Il terzino sinistro che ha ancora un lungo contratto con il club di De Laurentiis. Tra le due società è stato raggiunto un accordo di massima per 5 milioni più bonus. Domani ci sarà l’incontro per trovare la quadratura sull’ingaggio, passaggio decisivo per formalizzare il trasferimento. Mario Rui ha aperto alla soluzione turca, ora serve la totale quadratura. E poi il Napoli andrà con calma alla ricerca di un terzino sinistro: il primo della lista resta Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea, possibilmente in prestito con diritto di riscatto“.

Con l’addio di Hysaj e se dovesse partire anche Mario Rui, al Napoli serviranno due giocatori in quella zona del campo. Faouzi Ghoulam non da ancora garanzie vista la serie interminabile di infortuni che ha subito. Si annunciano giorni caldissimi sul fronte uscite, solo dopo, come ha spiegato anche lo stesso De Laurentiis in conferenza stampa si procederà agli acquisti.

