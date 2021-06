Sky – Galatasaray su Mario Rui: il Napoli fissa il prezzo

Il Galatasaray vuole Mario Rui del Napoli. Il terzino mancino secondo Sky piace al club turco che è pronto a fare un’offerta al club che ne detiene il cartellino. Mario Rui con il Napoli ha collezionato 36 presenze la scorsa stagione, in generale viene sempre molto utilizzato dagli allenatori ma anche perché Ghoulam ha avuto sempre problemi fisici negli ultimi due anni. Spesso Gattuso gli ha preferito Hysaj perché Mario Rui non ha realmente mai convinto, né in fase di spinta né in difesa.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky ora Mario Rui è finito nel mirino del Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 5/6 milioni di euro per prelevare il giocatore. Il Napoli proprio sulla corsia sinistra di difesa vorrebbe fare qualche operazione importante. Si parla con insistenza di Emerson Palmieri, sfruttando i buoni uffici che ha il club con Abramovic, patron del Chelsea. Ma con l’uscita di Mario Rui al Galatasary allora bisognerebbe acquistare anche un secondo terzino.

Ghoulam è ancora alle prese con l’infortunio ed il club, teoricamente, non può permettersi ancora una volta di restare corto sulla corsia mancini. Attendere l’ennesimo recupero dell’algerino appare un azzardo. Magari qualche notizia in più la svelerà Aurelio De Laurentiis che oggi si è convinto a parlare in conferenza stampa dopo mesi di bocche cucite.