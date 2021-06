Emerson Palmieri: il Napoli parla con l’amico Abramovic, Giuntoli lavora alle alternative

Emerson Palmieri al Napoli, ultime novità di calciomercato. Il giocatore è in esubero al Chelsea lo dimostrano i numeri: 15 presenze e soli 789 minuti giocati. Il giocatore proprio nella giornata di ieri ha fatto sapere di volere continuità di gioco ed ha strizzato indirettamente l’occhio al Napoli. Emerson Palmieri, infatti, ha detto di gradire il ritorno in Italia ed il club di Luciano Spalletti è senza dubbio in pole per il giocatore impegnato agli Europei con Mancini. Ed allora bisogna lavorare di strategia ed attendere che l’amico Abramovic, quello a cui è stato ‘preferito’ Jorginho, costato i rapporti diplomatici col Manchester City.

Napoli, due alternative a Emerson Palmieri

Al momento la trattativa è in corso ma servirà pazienza. Il mercato è appena iniziato, anzi ufficialmente non lo è ancora. Il Chelsea resta fermo sulla volontà di vendere: 18 milioni di euro il prezzo di Emerson Palmieri. Ma il Napoli ha ancora in testa l’operazione Bakayoko preso in prestito di favore proprio dal club dell’amico Abramovic. L’intenzione della SSCN è chiara vorrebbe il calciatore in prestito per non pesare troppo sul bilancio societario ed anche per l’ingaggio si potrebbe trovare una soluzione. Emerson Palmieri guadagna 4 milioni di euro a stagione, tanti, troppi per le casse azzurre in questo momento.

Intanto il Napoli sul terzino sinistro ha anche due valide alternative. Secondo Corriere dello Sport Gudmundsson piace davvero tanto, ma ancora di più piace Reinildo Mandava oramai in uscita dal Lille che ha bisogno di fare cassa. Inoltre il calciatore ha un solo anno di contratto e rischia di andare via il prossimo anno a parametro zero. Magari qualcosa in più sul terzino sinistro potrebbe dire Aurelio De Laurentiis che oggi, finalmente, parla in conferenza stampa.