Reinildo Mandava al Napoli: Lille al bivio, deve cedere. Gli azzurri ne approfittano

Reinildo Mandava è uno degli obiettivi del Napoli per la fascia sinistra di difesa. Il giocatore è finito nel mirino del club azzurro già da tempo, ma fino ad ora non è stato affondato ancora il colpo. Crisi economica ed Europei di calcio stanno sicuramente rallentando il calciomercato, ma questo non significa che le società sono ferme. I club sono tutti a caccia del colpo migliore, al miglior prezzo. Questo significa una maggiore oculatezza nell’investire le risorse, senza accelerare le trattative. E’ come se nessuno volesse fare il primo passo per evitare di scoprirsi, ecco perché tutti preferiscono giocare a carte coperte e muovendosi con discrezione.

Napoli: terzino sinistro, occasione Mandava

Anche Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, sta intessendo diverse trame di mercato per preparare il terreno in vista degli acquisti. Uno degli obiettivi del Napoli è sicuramente un terzino sinistro. Piace Emerson Palmieri, ma Mandava può rivelarsi un’occasione. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno:

L’alternativa low-cost ad Emerson Palmieri è Reinildo Mandava del Lille. 27 anni come Emerson, titolare nella squadra che ha vinto la Ligue 1 beffando il Psg, Mandava ha un altro anno di contratto con il Lille e la trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo. Il Napoli osserva con interesse, Mandava può essere una delle opportunità che il direttore sportivo Giuntoli e lo scouting azzurro cercano in questa sessione così complicata, in cui il calcio internazionale fa i conti con i profondi danni della pandemia.

