Il Napoli ha deciso la cessione di Fabian Ruiz. Il club azzurro deve far quadrare i conti e servono un centinaio di milioni di euro per supportare le mancate entrate che derivano dalla mancata qualificazione in Champions League. A conti fatti Napoli-Verona pesa moltissimo ed anche non entrare in Champions League pesa tanto, nonostante De Laurentiis dica che quasi non convenga (economicamente) giocarla. E allora via con i sacrifici in casa Napoli che ha deciso la cessione di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è il principale indiziato per essere ceduto secondo Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna scrive di una decisione oramai presa dalla SSCN.

Cessione Fabian Ruiz: il prezzo

Il Napoli però non cederà facilmente il giocatore, vuole venderlo ma alle sue condizioni. Il prezzo per Fabian Ruiz è fissato: 60 milioni di euro, nessuno sconto. De Laurentiis, però, dovrà trovare un club disposto a pagarlo così tanto. A 25 anni, secondo Corriere dello Sport, il centrocampista resta un talento che ha mancato qualche tappa di avvicinamento al tavolo dei grandissimi.

Ma chi vuole comprare Fabian Ruiz sul calciomercato? Il Manchester City si è tirato fuori, piace a Guardiola ma gli sceicchi dopo il caso Jorginho non vogliono sentir parlare di trattare con De Laurentiis. L’Atletico Madrid lo tiene ancora sul taccuino ma sta trattando pure De Paul. Carlo Ancelotti lo vuole al Real Madrid ed anche il PSG si è messo in fila per il giocatore. Insomma gli estimatori non mancano e sono tutte grandissima squadra. Nonostante il calibro di questi grandi club il Napoli per la cessione di Fabian Ruiz ha deciso di non arretrare e chiede a tutti almeno 60 milioni di euro, prende o lasciare. Tra i nomi per fare cassa ci sono anche quelli di Lozano, Zielinski e Koulibaly, ma il club vorrebbe sacrificare lo spagnolo che non ha intenzione di rinnovare il contratto.

I sostituti

Sander Berge viene valutato positivamente dallo scouting azzurro che lo segue oramai da tempo, da quando era al Genk. Il giocatore ha fatto sempre un’ottima impressione. Resta Toma Basic sul taccuino di Giuntoli, il giocatore in scadenza col Bordeaux è il sostituto di Fabian e non di Bakayoko ma piace pure alla Lazio di Sarri. Piace e non poco un altro giocatore che milita in Francia: Cheick Doucouré, 21 anni ma che offre già tante garanzie.