Spalletti arriva a Napoli, visita al centro sportivo. In programma anche la presentazione

Luciano Spalletti arriva a Napoli, lunedì con ogni probabilità il nuovo allenatore arriverà nel capoluogo partenopeo. Secondo Corriere dello Sport la data è più che probabile, anche perché oramai il contratto con l’Inter è terminato e quindi si potrà cominciare a uscire pubblicamente. Dunque Spalletti è pronto a calarsi nella nuova realtà azzurro che lo attende da “uomo della speranza: della società, di tornare in Champions dopo una pausa lunga oramai due stagioni; e poi del popolo azzurro voglioso di godere di un calcio piacevole e soprattutto vincente”.

Il ‘tour’ di Spalletti al Napoli prevede un giro conoscitivo della città ed a “seguire la valutazione delle case o comunque del posto prescelto per vivere, un giro al centro sportivo di Castel Volturno utile a toccare con mano le strutture e via”.

Presentazione Spalletti

Ma dopo il primo approccio con Napoli ci sarà anche la presentazione di Luciano Spalletti. Sicuramente a presentare il nuovo tecnico azzurro ci sarà Aurelio De Laurentiis, che domani romperà, finalmente, anche il silenzio stampa con una conferenza a Roma e non a Napoli dove ha sede la squadra di cui è presidente. In ogni caso sembra essere davvero tutto pronto affinché l’avventura di Spalleti al Napoli cominci ufficialmente.

Lo staff

Intanto in attesa che cominci sul campo la nuova stagione Spalletti ha anche in programma riunione con il suo staff tecnico. Si comincia dai suoi più stretti collaboratori, persone come “il vice Domenichini, Baldini e il prof Andorlini sono figure professionali con cui ha già condiviso una o più esperienze, e dunque elementi imprescindibili per lui, ma al suo fianco ci saranno anche il prof Sinatti e Calzona, ex membri dello staff di Sarri che la società ha apprezzato in passato e dunque ricontattato, e il preparatore del club, Cacciapuoti” scrive Corriere dello Sport. Il preparatore dei “portiere dovrebbe essere Rosalen Lopez, ex della Fiorentina. A guidare lo staff medico sarà sempre il dottor Canonico“.