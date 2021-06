Emerson Palmieri, apre al ritorno in Italia “Voglio giocare di più”. Lo vuole il Napoli

Emerson Palmieri obiettivo di mercato del Napoli. L’esterno mancino di proprietà del Chelsea parla dal ritiro dell’Italia che si sta preparando in vista dei quarti di finale degli Europei da giocare contro il Belgio. Il giocatore fino ad ora non ha avuto tante chance di giocare, anche perché davanti a lui c’è uno Spinazzola in grandissima forma fisica e mentale che gli permettono di dare sfoggio delle proprietà qualità tecniche.

Anche nella squadra di club Emerson Palmieri non sta giocando molto per questo vorrebbe andare al Napoli. Spalletti ha indicato il nome del brasiliano, naturalizzato italiano, come primo obiettivo per la fascia sinistra. Parlando alla Rai, Emerson Palmieri conferma la volontà di giocare di più e dice: “E’ stato difficile per me, per la prima volta sono rimasto fuori per tanto tempo. Sicuramente farò le mie scelte per giocare di più. In Italia? Ci sta”.

Emerson Palmieri tra mercato e Nazionale

Il Chelsea vorrebbe cedere Emerson Palmieri a titolo definitivo e chiede 18 milioni di euro, ma il Napoli punta ad un prestito. Un altro problema sarebbe l’ingaggio del giocatore, anche se gli azzurri hanno trovato il modo per ‘aggirarlo‘.

Intanto il giocatore è concentrato sulla Nazionale e dice: “Siamo un gruppo bellissimo, una famiglia. Ora che siamo ai quarti di finale ci stiamo godendo il momento perché abbiamo lavorato tantissimo. Venerdì abbiamo una partita importantissima e vogliamo continuare a sognare”. Sulla sfida con il Belgio ha aggiunto: “Ci sono giocatori fortissimi come Hazard e De Bruyne, sappiamo che sono una grande squadra, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi”.