La priorità del Napoli sul mercato è il terzino sinistro. Giuntoli lavora per portare in azzurro Emerson Palmieri. L’esterno della nazionale al Chelsea non ha spazio, ci sono Chilwell e Marcos Alonso . Se lo spagnolo dovesse essere ceduto, il Chelsea punterebbe tutto su Spinazzola. L’esterno piace anche al Real Madrid. Il Napoli è consapevole della situazione dell’italo-brasiliano e non ha fretta, attende di capire se il Chelsea dopo l’Europeo prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2022. In questo caso potrebbe prendere corpo la strada del prestito, altrimenti si prefigurerebbe lo scenario adatto per tentare l’acquisto a titolo definitivo.

L’ostacolo dell’ingaggio sarebbe aggirato con una proposta che garantirebbe ad Emerson Palmieri uno stipendio più basso ma una prospettiva di contratto più lunga. Il Chelsea chiede ancora 20 milioni ma nel corso dell’estate le richieste possono calare.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter sull’interesse del Napoli per Emerson Palmieri “Il Napoli sta lavorando per ingaggiare Emerson Palmieri, che è la prima scelta per il ruolo di nuovo terzino sinistro dallo scorso maggio. Colloqui in corso con Chelsea. Nuno Tavares è stato offerto da intermediari, ma non è mai stato nei piani di Spalletti“.

Leggi anche