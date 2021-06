Spalletti chiama Emerson Palmieri, il retroscena dii mercato svelato da Radio CRC. Durante la trasmissione Arena Maradona, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano. Il cronista ha parlato del calciomercvato del Napoli soffermandosi principalmente sulla trattativa per Emerson Palmieri:

“Emerson Palmieri al Napoli? Dipende tutto dall’ingaggio. So che c’è anche la mediazione di Luciano Spalletti nei colloqui col giocatore, perché i due hanno lavorato insieme alla Roma e stanno parlando. Il mister ha chiamato Emerson per convincerlo a rivedere a ribasso la sua richiesta economica. Il Napoli, più nel dettaglio, “non può garantirgli un super stipendio da 4,5 milioni netti a stagione. Se il ragazzo darà il consenso a guadagnare di meno o, al massimo, a spalmare l’ingaggio su più anni, allora si potrà chiudere con il Chelsea“.

Malfitano ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “In caso contrario la vedo dura, perché Aurelio De Laurentiis ha imposto l’abbattimento degli stipendi del 30%, mettendo in discussione anche quello di Lorenzo Insigne. Pertanto, non può garantire ad Emerson i 4,5 milioni sperati. La situazione, ora, è in mano al calciatore più che al Napoli. Nuno Tavares, intanto, si sta accordando con l’Arsenal. Se Emerson rifiuta la proposta del Napoli, non è escluso che si vada su Gabriel Gudmundsson, che piace molto a Cristiano Giuntoli. Sullo svedese, però, c’è un interrogativo: la poca esperienza. Spalletti non avrà grande pazienza nell’aspettare l’adattamento di talenti troppo giovani“.

Leggi anche