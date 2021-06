Gianluca Rocchi nuovo designatori degli arbitri in Serie A. L’ex fischietto prenderà il posto di Nicola Rizzoli. Oramai sembra tutto pronto. Gazzetta dello Sport anticipa le scelte di Alfredo Trentalange a capo dell’Aia che aveva promesso una rivoluzione diversa, ovvero quella di far parlare di arbitri, ma che si è fermata a qualche sporadica e timidissima apparizione di qualche arbitro in tv. Orsato ad esempio ha ammesso l’errore di Inter-Juve, una delle partite simbolo del degrado arbitrale, che ha portato anche ad una inchiesta de Le Iene. Ma da quel momento in poi per gli arbitri i microfoni sono rimasti spenti, non si è detto nulla ad esempio sul perché Cristiano Ronaldo non sia stato espulso dopo aver rifilato un calcione in faccia a Cragno. In classico stile italiano, la polvere viene nascosta sotto al tappeto e si va avanti solo di annunci e non di fatti concreti.

Orsato designatore Serie A: tensione Aia Figc

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla questione:

Trentalange, presidente Aia, si sta prendendo tutto il tempo possibile, fino a domani, per liberarsi di una figura di forte personalità e ingombrante (Rizzoli), iniziare un percorso con un volto nuovo e credibile (Rocchi) senza il quale non avrebbe mai ricevuto l’ok del presidente federale Gravina. Il livello di tensione tra Aia e Figc è stato più alto di quanto non sia trapelato nelle ultime settimane, tanto da sfiorare un clamoroso strappo che poteva portare addirittura al rischio di Commissariamento degli arbitri, se si fosse insistito su una costruzione complessa fatta di pesi, contrappesi, divisione di ruoli, e ritorni al passato che a più di qualcuno aveva fatto tornare in mente la struttura esistente nel periodo che poi portò allo scandalo Calciopoli.

Orsato nuovo designatore degli arbitri in Serie A fa scattare subito l’ironia sui social. In tanti hanno postato una foto emblematica dell’addio all’attività dell’ex arbitro.