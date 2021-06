Conferenza stampa De Laurentiis, Del Genio: “Ma quale attesa?”

Aurelio De Laurentiis parla in conferenza stampa. Il presidente della SSCN il 30 giugno rompe il silenzio stampa. Una decisione va ad interrompere una presa di posizione anacronistica ed inutile, che taglia fuori dalla vita della società principalmente i tifosi. Ci sono tante domande che si potrebbero fare a De Laurentiis ma Paolo Del Genio rispondendo ad un ascoltatore in radio, dice di non essere in trepidante attesa.

Ecco le parole di Paolo Del Genio sulla conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis: “Non sono in trepidazione per la conferenza di De Laurentiis di domani, la trepidazione io ce l’ho per le partite degli azzurri. Non posso fare previsioni sulle parole di Aurelio, ma domani non si decide chissà che cosa. Le parole di De Laurentiis non decideranno il prossimo campionato”.