Szalai-Napoli è una fake News. Le voci provenienti dalla Turchia non trovano conferme. Il giornalista di Rai sport Ciro Venerato, ai microfoni di di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, riporta le ultime sui movimenti del club partenopeo.

SZALAI-NAPOLI, NOTIZIA FALSA DALLA TURCHIA

“Attila Szalai al Napoli? Non c’è assolutamente nulla. La notizia è totalmente falsa. Mi dispiace per i colleghi turchi, ma hanno preso una cantonata. Mi arrivano smentite secche senza troppi giri di parole. E’ una notizia che coglie di sorpresa, una bolla di sapone che dura lo spazio di un mattino. Il ragazzo non rientra nei piani del Napoli“.

LA VERITÀ SU SCHOUTEN

Venerato ha poi aggiunto: “Jerdy Schouten? C’è un grande rapporto con il Bologna, con Bigon, ma non c’è nulla di approfondito. Thorsby piace moltissimo, è nei piani del club, ma ad oggi non hanno ancora chiamato l’amico Ferrero. Magari lo farà oggi, domani o tra un mese. Sampdoria? Ha scelto D’Aversa, è il mio vicino d’ombrellone. Porto bene a lui, l’ho conosciuto nel 2009, dopo un anno diventò team manager del Lanciano, poi andò via Gautieri e lo presero come tecnico. Non dimentichiamo che portò il Parma dalla C alla A”. Ha concluso Ciro venerato.

