Le ultime novità di calciomercato del Napoli, con Emerson Palmieri in pole per la fascia mancina. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport a far tornare in auge il nome del brasiliano, con passaporto italiano, è stato l’interessamento dell’Arsenal per Nuno Tavares. La stella del Benfica piace moltissimo al Napoli, ma competere economicamente con i club inglesi è praticamente impossibile. L’accordo tra Nuno Tavares e l’Arsenal è in chiusura, così Emerson Palmieri resta il primo obiettivo del Napoli. Secondo il quotidiano sportivo al calciatore non dispiacerebbe affatto tornare a lavorare con Spalletti.

Emerson Palmieri al Napoli: contatto con Spalletti

Il nazionale italiano ha lavorato insieme al tecnico alla Roma. Spalletti ha già sondato il terreno, ha parlato col ragazzo, prospettandogli stagioni importanti in una piazza tra e più competitive in Serie A. All’esterno del Chelsea non dispiacerebbe ritornare alle dipendenze di Spalletti.

Secondo Gazzetta però ci sono anche dei problemi da superare, sono principalmente di natura economica. Il giocatore guadagna 4,6 milioni di euro a stagione e non vorrebbe rinunciarci. Il Napoli non è disposto ad arrivare a quella cifra.

