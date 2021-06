Aurelio De Laurentiis parla in conferenza stampa. Il presidente della SSCN con estremo ritardo e dopo mesi di bocche cucite ha deciso di tornare a parlare. C’è grande attesa per capire cosa dirà il numero uno del Napoli. I temi e le domande da porgli sono tante, visto il lunghissimo lasso di tempo in cui la società ha deciso di non dialogare con i giornalisti. I tifosi si attendono risposte concrete su tutti i fronti, ma soprattutto chiarezza senza troppi giri di parole, anche perché serve ritrovare l’entusiasmo intorno ad una squadra che ha fallito per il secondo anno consecutivo l’accesso alla Champions League.

De Laurentiis torna a parlare: data e orario

Ecco secondo Corriere del Mezzogiorno quali saranno i temi che De Laurentiis affronterà durante la conferenza stampa si “andrà al cuore della risposta del Napoli alla crisi degli ultimi due anni, dall’ammutinamento all’astinenza da Champions League con il trauma dell’obiettivo sfumato all’ultima giornata contro il Verona. Il calcio sta cambiando e De Laurentiis probabilmente ribadirà la sua posizione contraria alla Superlega, ma allo stesso tempo il no all’atteggiamento della Uefa e la necessità di riformare il mondo del pallone”.

Aurelio De Laurentiis parlerà in conferenza stampa il 30 giugno 2021 a cominciare dalle 15.45. Potrete leggere tutto sul portale napolipiu che seguirà in diretta le parole del presidente del Napoli.

Leggi anche