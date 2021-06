De Laurentiis in silenzio cambia il Napoli: rivoluzione nel marketing

Aurelio De Laurentiis sta rivoluzionando il Napoli, con una svolta storica nel settore marketing. Il patron azzurro è sempre stato molto avanti dal punto di vista delle nuove soluzioni per quanto riguarda sponsor e pubblicità, anticipando i tempi. Spesso è stato criticato poi, praticamente tutti, lo hanno emulato. Come ad esempio per la questione dei molteplici sponsor sulle maglie, che ora sono diventati una realtà per ogni club. Mentre Cristiano Giuntoli lavora sul mercato con il nome di Emerson Palmieri sempre più vicino agli azzurri, il presidente della SSCN sta lavorando su altri fronti, utili anche per combattere la crisi economica ed assicurare sostenibilità ed autonomia economica al club.

Napoli: svolta storica nel marketing

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il presidente del Napoli sta lavorando in silenzio e sta cambiando la società molto più di ciò che sembra, “riguardo al marketing c’è una svolta storica in atto: l’autoproduzione del materiale tecnico, con la collaborazione di Armani riguardo al design, Onis Swiss sulla produzione e la distribuzione affidata a Valentina De Laurentiis, la figlia del presidente che è una professionista specializzata in questo campo”.

