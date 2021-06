Conferenza di De Laurentiis, Paolo Del Genio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ammette di non essere in trepidazione. Il giornalista di Tele A ritiene la conferenza stampa indetta dal presidente del calcio Napoli, un evento che non desta trepidazione.

“La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis? Scusatemi, ma sinceramente non sono affatto in trepidazione per una conferenza stampa. Semmai posso esserlo quando c’è una partita del Napoli“.

Paolo Del Genio ha poi aggiunto: “Tanti si stanno avventurando nel fare ipotesi, io personalmente non faccio previsioni sulle su quelle che potrebbero essere le sue parole, anche perché non è che domani si decide chissà cosa. Curiosità sì, quella giusta, ma ripeto, trepidazione assolutamente no“.

De Laurentiis in conferenza stampa potrebbe anche annunciare la strategia sulle nuove maglie del Napoli 2022 e le nuove iniziative sul Marketing. Tutto dipenderà dalle domande dei giornalisti.

Leggi anche