La nuova maglia del Napoli 2022 griffata Armani per EA7, sarà interamente autoprodotta dalla società di Aurelio De Laurentiis. Sulla nuova divisa di gioco spunta un piccolo retroscena, il patron azzurro ha coinvolto anche la figlia Valentina. Il Napoli diventa il core business della famiglia De Laurentiis, superando il Bari, il cinema e la ristorazione.

L’edizione odierna della Gazzetta dello sport scrive: ”

“Aurelio De Laurentiis, approdato al calcio nel 2004 come produttore cinematografico, ha spostato il proprio core business nel pallone con il cinema passato in secondo piano.

Negli ultimi anni l’imprenditore ha investito anche nel settore della ristorazione e delle auto d’epoca. Diversificare è diventato un mantra. L’autoproduzione della maglia del Napoli, è un’idea gli frullava in mente da un po’ di tempo.

Il presidente del Napoli sta portando avanti il progetto di marketing e merchandising che lo porterà ad auto produrre le maglie da gioco della sua squadra. Un progetto che con ogni probabilità il presidente annuncerà nella conferenza stampa di mercoledì”.

Il quotidiano sportivo aggiunge: “Il presidente non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto con lo sponsor tecnico Kappa e probabilmente non ha nemmeno cercato soluzioni classiche alternative, convinto che il club abbia la forza di autoprodurre il materiale (con la collaborazione di una ditta tessile) sui disegni già commissionati ad Armani, la distribuzione sarà affidata a Valentina De Laurentiis, figlia del patron. Questo significa che il club riserverà per sé marketing e merchandising. In un periodo di profonda crisi economica bisogna sicuramente inventare qualcosa per rendere sostenibili le spese. In questo senso De Laurentiis è stato sempre all’avanguardia e non è un caso che i bilanci del Napoli siano quelli con minore quota in rosso in piena pandemia“.

