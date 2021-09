Napoli-Juventus: arbitro e Var, ecco le designazioni

L’arbitro di Napoli-Juventus sarà Irrati, mentre al Var ci sarà Mariani. Un big match importante quello di sabato 11 settembre allo stadio Maradona. La sfida tra Napoli e Juve arriva in un momento delicato per i bianconeri che hanno raccolto solo un punto in campionato. Ma anche gli azzurri devono reagire subito alla sconfitta col Benevento, che resta un’amichevole con poche motivazioni, ma comunque il passivo di 5-1, in favore dei sanniti, ha sollevato molte critiche.

Non mancano i problemi di formazione per entrambi gli allenatori. Allegri potrebbe non avere Chiesa e Bentancur, mentre il Napoli è in ansia per Lobotka, con Ospina che tornerà solo poche ore prima del match.

Serie A: ecco tutte le designazioni

ATALANTA – FIORENTINA: SABATO 11/09 h. 20.45