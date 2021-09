Napoli-Venezia: 8 Daspo e 30 sanzioni amministrative

Napoli-Venezia arrivano le sanzioni della Questura di Napoli. I provvedimenti sono scattati già negli scorsi giorni per alcuni tifosi. La Questura attraverso una nota stampa ha fatto sapere di aver emesso un provvedimento di DASPO per 8 persone che si sono rese responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della Curva B a quello superiore.

Inoltre sono state elevate anche 30 sanzioni amministrative per violazione del regolamento d’uso degli impianti sportivi. Nello specifico per quanto riguarda il settore delle curve sono stati occupati posti diversi da quelli indicati sul tagliando di ingresso. In questo modo non è stato rispettato nemmeno il posizionamento a scacchiera previsto per il contenimento della pandemia Covid-19. Sempre le stesse persone sono state sanzionate per non aver indossato la mascherina protettiva. La nota della Questura arriva pochi giorni prima di Napoli-Juventus, partita da tutto esaurito sugli spalti del Maradona. Partita delicata anche dal punto di vista dell’organizzazione, dato che si attendono oltre 20 mila persone allo stadio e si dovrà cercare di evitare quelle lunghe e vergognose code, viste sia prima del match col Venzia che in quello con il Benevento.