Napoli-Juventus a Irrati: Ricordate cosa accadde lo scorso campionato?

Irrati designato per Napoli-Juventus. Dopo i disastri al Var con Calavrese in campo in Juventus-Inter l’arbitro di Pistoia torna a dirigere gli azzurri.

IRRATI PER NAPOLI-JUVENTUS

Irrati dirigerà Napoli-Juventus. I precedenti con il fischietto di Pistoia non sono troppo favorevoli. Oltre alla citata Juventus-Inter, va ricordato che Irrati era al VAR per Napoli-Milan, dello scorso novembre. La gara è da inserirsi nella speciale classifica dei più scandalosi arbitraggi della storia del calcio di ogni tempo e luogo. In campo c’era Valeri di Roma ed in sala VAR l’altro internazionale Irrati era assistito da Paganesi all’AVAR. Come abbiano tutti e tre potuto sbagliare in danno di una sola squadra, il Napoli, resta inspiegabile. Come inspiegabile risulta anche non aver ravvisato lo sgambetto di Donnarumma a Koulibaly negli svariati replay (potrebbe essere sfuggito a Valeri in campo) della sala VAR.

CON IRRATI TORNA ANCHE ORSATO

Sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia ad arbitrare la partita tra Napoli e Juventus nella terza giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Con lui gli assistenti Passeri e Costanzo, quarto uomo Ayroldi mentre al Var ci sarà Mariani.

E’ stata invece assegnata a Daniele Chiffi di Padova l’altra sfida di vertice, Milan-Lazio: assistenti Liberti e Galetto, quarto uomo Zufferli, al Var Mazzoleni. Il programma della terza giornata si aprirà sabato alle ore 15 con Empoli-Venezia, diretta da Rapuano.

Marini di Roma 1 arbitrerà Atalanta-Fiorentina (sabato alle 20.45), mentre la sfida tra Sampdoria e Inter, in programma domenica alle 12.30, è stata affidata a Orsato, che torna ad arbitrare i nerazzurri dopo il contestato derby d’Italia con la Juve a San Siro del 24 aprile 2018.

Orsato può passare con disinvoltura disarmante da uno dei più scandalosi arbitraggi della storia del calcio allo scontro promozione fra Venezia – Cittadella con effetti altrettanto disarmanti. In un Paese normale l’AIA sarebbe stata commissariata seduta stante al fischio finale di Inter – Juventus del 28 aprile 2018.

SERIE A LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA TERZA GIORNATA

ATALANTA – FIORENTINA Sabato 11/09 h. 20.45

MARINI

DI IORIO – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI

BOLOGNA – H. VERONA Lunedì 13/09 h. 20.45

PEZZUTO

BACCINI – BERCIGLI

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PRETI

CAGLIARI – GENOA h. 15.00

PAIRETTO

RANGHETTI – PERROTTI

IV: MIELE G.

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

EMPOLI – VENEZIA Sabato 11/09 h. 15.00

RAPUANO

PAGANESSI – MUTO

IV: MARCHETTI

VAR: GHERSINI

AVAR: BRESMES

MILAN – LAZIO h. 18.00

CHIFFI

LIBERTI – GALETTO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 11/09 h. 18.00

IRRATI

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: MARIANI

AVAR: MELI

ROMA – SASSUOLO h. 20.45

SOZZA

TOLFO – VONO

IV: VOLPI

VAR: ABISSO

AVAR: MONDIN

SAMPDORIA – INTER h. 12.30

ORSATO

PERETTI – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: GIALLATINI

SPEZIA – UDINESE h. 15.00

GUIDA

ROSSI L. – PALERMO

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: COLAROSSI

TORINO – SALERNITANA h. 15.00

AURELIANO

CECCONI – MOKHTAR

IV: MERAVIGLIA

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

