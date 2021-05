A Sky esaltano Calvarese ed Irrati: risposta da apllausi di Ziliani

A Sky sembra non sia pesato quello che Gianpaolo Calvarese e Massimiliano Irrati hanno combinato in Juventus-Inter. Errori su errori, talmente macroscopici da indurre i tifosi a pensare alla malafede. E’ clamoroso come si possa assegnare un rigore alla Juventus con Cuadrado che colpisce Perisic e non viceversa. Eppure Calvarese ed Irrati lo hanno fatto, nonostante l’ausilio di decine di telecamere, moviola e tecnologie di ogni tipo. Ma gli errori del signor Calvarese sono stati davvero tanti, eppure il signor Trentalange, a capo dell’Aia, dopo aver promesso trasparenza e genuinità a destra ed manca resta in silenzio. Gli arbitri continuano a restare in silenzio, mentre i tifosi avrebbero una voglia matta di avere una spiegazione del perché è stato assegnato il rigore alla Juventus.

Irrati e Calvarese al club di Sky

Dopo il disastroso arbitraggio di Calvarese, avallato dal Var Irrati (quest’ultimo ha avallato la decisione del rigore nedr) ci si attendeva una feroce critica degli arbitri. Invece la stampa il giorno dopo ha addirittura esaltata Cuadrado nei titoli principali. Anche a Sky si è parlato di Calvarese e Irrati, anche se non come si attendevano gli spettatori. Così è arrivato il tweet del giornalista Paolo Ziliani: “Ora che abbiamo sentito dire che Calvarese è bravo e Irrati il migliore del mondo, possiamo spegnere la tv. Grazie Sky, grazie #Caressa, in bocca al lupo per la campagna abbonamenti dei prossimi anni e oggi come sempre: hurrà Juve!”.

Ma a Sky ne hanno combinate di tutti i colori ancora una volta. Emblematica la schermata in cui viene ribaltato il risultato di Fiorentina-Napoli. La partita è terminata con la vittoria del Napoli per 2-0, ma a Sky hanno fatto apparire una grafica dove veniva riportata la vittoria della Fiorentina con lo stesso risultato. Non è la prima volta che capita nelle ultime settimane.