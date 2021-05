L’addio al Napoli di Gennaro Gattuso sembra oramai scontato, la nuova sua nuova squadra sarà la Fiorentina. Corriere della Sera parla di un annuncio imminente da parte del club viola. Dunque ieri Gattuso a Firenze avrebbe battuto la sua futura squadra, oramai fuori dal giro europeo da cinque anni. Gattuso alla Fiorentina dovrebbe vincere un’altra scommessa, dopo aver preso un Napoli devastato dal problema ammutinamento e l’addio di Ancelotti.

Secondo Corriere della Sera, Gattuso alla Fiorentina è praticamente fatta. Ecco quanto scrive il quotidiano:

Gattuso allenerà la Fiorentina. Ieri ha vinto la partita decisiva ed è a un passo dalla Champions. Ma anche a un passo dai saluti finali di Gattuso, che si sarebbe promesso proprio alla Fiorentina. L’incompatibilità tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis non sminuisce il traguardo che la squadra potrà certificare domenica prossima vincendo in casa contro il Verona. Per Rino è la prima volta da allenatore, per il Napoli il gradito ritorno dopo un anno di assenza. Commisso è pronto, e ha la parola di Rino Gattuso. De Laurentiis prepara la contromossa.