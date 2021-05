La Juventus nel futuro di Gattuso? Secondo Tuttosport c’è una possibilità concreta che l’attuale tecnico del Napoli vada a sostituire un altro Campione del Mondo: Andrea Pirlo, sulla panchina bianconera. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo ci sarebbe più di un’idea di Agnelli per portare Gattuso a Torino, dove apprezzano il lavoro svolto fino ad ora dal tecnico calabrese che si è messo in luce al Napoli. Gattuso ha rilevato una situazione più che scottante dopo l’ammutinamento e l’addio di Ancelotti ed ha forgiato il Napoli che ora viaggia verso la qualificazione Champions League. La frattura tra la SSCN e Gattuso non sembra ricomponibile, nemmeno con un colpo di scena dell’ultima ora e quindi il tecnico sta scegliendo la sua nuova squadra.

Da Tuttosport segnalano quotazioni più che in ascesa per questa possibilità, ecco quanto scrive il quotidiano:

Sono segnalate in salita per la panchina della Juventus 2021-22. Non è un’idea dell’ultima ora: è da qualche tempo che l’identikit del calabrese stuzzica i dirigenti bianconeri, ma negli ultimi giorni la candidatura si è rafforzata. Gattuso è molto più che un’ipotesi. La Juventus potrebbe ripartire da uno degli allenatori delle due squadre a cui contenderà la Champions fino all’ultimo (Napoli e Milan). Rino è in ascesa, ma non ancora in discesa. I bianconeri dovranno superare la Fiorentina, che si è mossa in anticipo sul campione del mondo. Nei salotti del mercato sono convinti che tutto sia ancora possibile ma, se sarà effettivamente così, si capirà nei prossimi giorni.