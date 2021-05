Le ultime notizie sul nuovo allenatore del Napoli parlano di un Christophe Galtier che piace sempre di più ad Aurelio De Laurentiis. Il tecnico francese si sta giocando la Ligue 1 con il Lille, battendo uno squadrone come il PSG. Secondo Il Mattino l’ipotesi Galtier per la panchina dei partenopei è molto più di una ipotesi, ci sono stati contatti concreti con il suo entourage, ma la partita non è ancora conclusa. Il fatto che il tecnico si stia ancora giocando il campionato francese sicuramente rallenta le operazioni. Anche il Napoli è ancora impegnato a conquistare la qualificazione Champions League e quindi ogni discorso è rimandato a fine stagione.

Galtier dal Lille a Napoli: tutte le novità

Il tecnico francese Christophe Galtier piace moltissimo alla SSCN, anche perché come sottolinea Il Mattino il tecnico è capace di sfornare talenti. Osimhen, Pepè, Thiago Mendes e Gabriel Magalhaes, sono gli ultimi forgiati nella fucina di Galtier. Un aspetto questo da non sottovalutare, dato che De Laurentiis ha sempre puntato su calciatori molto talentuosi, pronti per il presente ma co un ampio margine di crescita. Praticamente tutti i calciatori citati sono anche finiti nel mirino del Napoli, con Osimhen che ora è il bomber azzurro. Segnale che il Napoli apprezza molto il lavoro di Galtier.

Ma ci sono anche dei dubbi sulla possibilità che il tecnico francese passi dal Lille al Napoli. Uno su tutti è il fatto di non essersi mai confrontato con la Serie A italiana, questo gli potrebbe dare qualche svantaggio a livello tattico. Problemi di ambientamento che la società dovrebbe mettere in conto di pagare se prendi un allenatore che non ha mai militato nel campionato italiano. Ecco perché secondo Il Mattino non psi può dire che è ancora fatta. In ogni caso per Galtier il Napoli ha pronto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi.