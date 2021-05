Vergogna, i tifosi della Juve sul Web: ” Vesuvio erutta, Arno inonda”

La vittoria del Napoli contro la Fiorentina ha scatenato le ire dei tifosi Juventini. I fan bianconeri non contenti di quanto accaduto contro l’Inter hanno pensato bene di puntare il dito sulla partita del franchi. Quando accaduto durante Juve -Inter è scandaloso, come affermato anche da due ex juventini come Del Piero e Marocchi, quest’ultimo ha affermato:

“Se si potesse, gara da rifare… Ci sono giocatori tipo Chiellini e Cuadrado che sono inarbitrabili, sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale”.

Per non parlare delle risate, alla vista del rigore assegnato a Cuadrato, da parte dei cronisti Inglesi e Olandesi che hanno fatto il giro del Web.

Nonostante tutto la vittoria del Napoli è rimasta indigesta ai tifosi della Juventus, che sul web criticano il rigore concesso al Napoli, tirando fuori dal cilindro le peggiori offese.

“Abisso, quello che in Juve-Benevento non vide un rigore gigantesco su Chiesa senza essere nemmeno richiamato al var, viene richiamato al var e ne concede uno comico al Napoli dopo averlo già giudicato dal vivo!

Niente di “inquietante”

Poi i commenti si fanno pesanti e ovviamente si invoca il Vesuvio, il colera etc.

Dopo quello che è successo ieri neanche un sussulto di dignità suggerisce ai tifosi della Juve di Tacere. Ci vuole dignità a parlare di arbitri dopo quanto visto contro l’Inter.

