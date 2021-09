Napoli-Juventus: tentazione Anguissa, le ultime su Lobotka

Luciano Spalletti deve valutare l’infortunio di Lobotka. Intanto Anguissa fa il primo allenamento, con la Juve può essere titolare. Il Napoli si avvia verso la partita con la Juventus con più di un dubbio a centrocampo. Lobotka non sembra grave ma va valutato, Anguissa non ha mai lavorato con i compagni.

Formazione Napoli

Spalletti sa di poter contare su Ospina che rientrerà in Italia 24 ore prima del match con la Juventus. Meret è infortunato e quindi il colombiano va rischiato, anche perché Marfella non sembra essere pronto. In difesa stanno tutti bene, ma a centrocampo c’è il dubbio Lobotka.

Lo slovacco si è infortunato in Nazionale, problema muscolare. Dalla Slovacchia fanno sapere che il problema non è grave e quindi può recuperare per la sfida con la Juventus. Nel caso scalpita Anguissa, una tentazione per Spalletti, come scrive Gazzetta. Il giocatore del Camerun è tornato dagli impegni con la Nazionale. La su presenza in campo non è da escludere, anche perché con Anguissa Spalletti può attuare il 4-2-3-1.

In attacco è recuperato Osimhen, con grandi polemiche tra gli juventini, mente Insigne sarà regolarmente in campo nonostante abbia lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale.