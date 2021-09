Insigne rientro anticipato. Ecco il motivo

Lorenzo Insigne ha lasciato anticipatamente il ritiro dell’Italia per motivi personali, come ufficializzato in queste ore. Una assenza improvvisa per il commissario tecnico Roberto Mancini. Ma nel caso di Insigne non si tratta di nessun problema fisico. Secondo alcune fonti vicine al calciatore, Insigne ha lasciato il ritiro dell’Italia per stare vicino al padre che in queste ore si sottoporrà ad una piccola operazione.

Nonostante questo problema il giocatore sarà regolarmente in campo con il Napoli sabato prossimo, giorno in cui si giocherà Napoli-Juventus. Partita a cui potrà partecipare anche Victor Osimhen. Il Napoli ha vinto il ricorso ed ha visto ridurre ad una la giornata di squalifica del nigeriano, che potrà essere schierato regolarmente da Spalletti.