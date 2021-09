“Lorenzo Insigne lascia il ritiro azzurro per motivi personali: il padre dell’attaccante dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento nelle prossime ore” Cosi’ il giornalista Gianluigi Longari racconta il retroscena sull’addio anticipato di lorenzo Insi9ne dal ritiro della nazionale.

Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo della nazionale per rientrare a Napoli questa sera. Insieme al capitano del Napoli, ha lasciato il ritiro della nazionale di Mancini anche Ciro immobile. l’attaccante della Lazio ha riportato un infortunio muscolare che non gli permetterà di scendere in campo a Reggio Emilia e per questo ha fatto rientro a Roma per essere monitorato dal club capitolino.

INSIGNE LASCIA IL RITIRO DELLA NAZIONALE

Lorenzo Insigne ha salutato il gruppo per motivi personali ed è rientrato a Napoli questa sera. Oltre a Immobile e insigne anche Nicolò Zaniolo non ha svolto la seduta odierna di rifinitura: il talento della Roma è alle prese con una contusione alla coscia sinistra rimediata contro la Svizzera a Basilea. Questo il comunicato apparso sul sito della FIGC.

Dopo la conferenza stampa la Nazionale ha svolto l’allenamento di rifinitura: alla seduta non hanno preso parte Ciro Immobile, a causa di un affaticamento muscolare, e Nicolò Zaniolo, che ha subito una contusione alla coscia sinistra nel corso della gara con la Svizzera”.

Reparto d’attacco tutto da reinventare per Mancini, pronto ad affidarsi alla freschezza di Kean e Raspadori nel tridente offensivo completato da Bernardeschi.

LEGGI ANCHE