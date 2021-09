Napoli-Juventus per Maurizio Pistocchi,sarà una partita emozionante. Il giornalista commenta il big match della terza giornata di serie A, ai microfoni di kiss kiss Napoli:

PISTOCCHI SU NAPOLI – JUVENTUS

“Napoli-Juventus sarà una partita emozionale, che varrà più di tre punti. Conosciamo la forza dei bianconeri, vinsero il campionato anni fa anche con un iniziale -11 dopo alcune giornate. Una parte di stampa fa passare il messaggio sbagliato che la Juventus sia incompleta, ma in rosa non ce n’è uno che non sia impegnato con le nazionali”.

Pistocchi su Napoli-Juventus ha poi aggiunto: “Se la Juventus perde e dopo tre giornate va a -8, il divario inizia a diventare ampio, ma c’è tempo per rimediare. Allegri e la difesa a tre? Scelta sbagliata a mio avviso, si toglie un centrocampista e forse resta fuori qualcuno che ha talento. La Juventus giocando con il 4-2-3-1 si ritroverebbe con Rabiot-Locatelli, poi Chiesa-Dybala-Kulusevski e Morata. Trovatemi chi ha giocatori simili. Allegri deve trovare una soluzione che ad oggi non ha: l’ultima Juve aveva McKennie trequartista e non lo è, con Dybala-Chiesa punte. Non mi pare che Allegri abbia idee chiare“.

