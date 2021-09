Infortunio per Lobotka, esce dal campo: Napoli in ansia

Stanislav Lobotka è uscito per infortunio durante la partita tra Slovacchia e Cipro, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il giocatore al minuto 52 ha lasciato il campo perché ha avuto un problema muscolare, che ha costretto il ct Tarkovic a sostituirlo immediatamente. Dalle prime informazioni si evince che Lobotka ha subito un infortunio muscolare alla coscia. Nelle prossime ore il calciatore del Napoli verrà sottoposto ad ulteriori esami per capire l’entità del suo problema.

Attende notizie Luciano Spalletti che aveva trovato in Lobotka un ottimo elemento per poter fungere da regista a centrocampo. Con l’assenza di Demme il Napoli non ha un giocatore con quelle caratteristiche. Il tecnico del Napoli spera di poter recuperare Lobotka, altrimenti dovrà lanciare in campo dal primo minuto Anguissa, che fino ad ora non ha mai svolto un allenamento con i compagni. Intanto l’allenatore può almeno consolarsi con la riduzione della squalifica per Victor Osimhen. Il giocatore sarà regolarmente in campo con la Juventus.

