Juve: guai per Allegri, due giocatori in dubbio

Max Allegri in ansia per Chiesa e Bentancur, i due calciatori potrebbero saltare la sfida col Napoli di sabato. I due giocatori sono in forte dubbio per motivi diversi.

Juve: preoccupano Chiesa e Bentancur

Gazzetta dello Sport scrive che Allegri è preoccupato soprattutto per il rientro dei sudamericani. Cuadrado tornerà sul volo privato con Ospina, ma quello che maggiormente preoccupa è l’uruguaiano Bentancur, l’uruguaiano ha avuto un problema fisico. Stessa cosa si Chiesa che ha accusato un problema ai flessori.

Sicuramente non un momento felicissimo per la Juventus che ieri ha anche avuto la notizia del rientro di Osimhen per il Napoli. Non sono mancati gli sfoghi social dei tifosi bianconeri che hanno parlato di buffonata.

Intanto anche Spalletti ha qualche problema, a cominciare dal rientro di Ospina a cui si aggiunge l’infortunio per Lobotka in Nazionale.