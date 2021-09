Corbo: “Napoli-Juve, arriva una buona notizia. Decisione di buonsenso”

L’apertura del settore ospiti e la vendita libera dei tagliandi è stata ben accolta da Antonio Corbo. Il decano dei giornalisti napoletani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

VENDITA LIBERA DEI BIGLIETTI PER NAPOLI-JUVE

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista. Ecco quanto evidenziato:

“Vendita libera per i biglietti di Napoli-Juventus? Decisione di buonsenso e prevista, conoscendo anche l’equilibrio del Viminale. Mi sembra una buona notizia.

Napoli-Benevento? Atteggiamento che rivelava un mediocre impegno, il Napoli deve migliorare anche nella qualità dello stile. Se 8000 persone vanno per amore del Napoli a vedere una partita che non contava niente non si può avere un atteggiamento rinunciatario e imperdonabile”.

Corbo nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Il Napoli ha accettato di colare a picco. Si può perdere ma dopo un’eclatante sconfitta per 1-5 è mancato un cenno di cortesia e di rispetto nei confronti del pubblico per scusarsi.

Probabilmente il Napoli si sta attrezzando meglio a livello giovanile, Spalletti è un grande allenatore e magari ci punta“.

LEGGI ALTRO SU NAPOLI-JUVENTUS