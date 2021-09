Valter De Maggio: “Antonio Conte verrà a Napoli per vincere lo scudetto”

Valter De Maggio, direttore di Kiss kiss Napoli, ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli lancia una bomba di mercato su Antonio Conte:

“Sono convinto di quello che dico, prima o poi Antonio Conte verrà a vincere lo scudetto con il Napoli. Ha trionfato alla Juventus e all’Inter, lo farà anche a Napoli. E’ uno che ama la vittoria e le sfide come quella partenopea, resto convinto che in un futuro non molto lontano, il tecnico pugliese sederà sulla panchina azzurra al Maradona“.

Valter De Maggio ha poi aggiunto: “Mi auguro vivamente che sia prima Luciano Spalletti a trionfare e portare il titolo ai colori azzurri, ma resto convinto che vedremo il salentino sulla panchina del Napoli. A De Laurentiis piace tantissimo, soprattutto per quello che riesce a trasmettere alle sue squadre. Penso possa fare grandi cose in terra partenopea e prima o poi accadrà, sono fermamente convinto di quello che dico. Ovviamente voglio sottolineare che auguro le migliori fortune all’attuale allenatore del Napoli“.

