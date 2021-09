Europa League – Napoli: i convocati per lo Spartak Mosca, c’è Mertens

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Europa League con lo Spartak Mosca, c’è anche Dries Mertens. Il tecnico azzurro potrà contare anche sul rientro di Demme a centrocampo, mentre non c’è ancora Lobotka fermo per infortunio.

Napoli: la probabile formazione

Spalletti con lo Spartak Mosca è pronto a cambiare qualche uomo. Il turnover comincia a diventare una necessità e sono pronti cinque cambi. Meret prende il posto da titolare in porta, così come è certo il rientro dal primo minuto di Manolas al posto di Rrahmani. Malcuit giocherà al posto di Di Lorenzo, mentre arrivano le conferma di Koulibaly e Mario Rui.

Spalletti ha in mente un cambio modulo per Napoli-Spartak. Con il 4-3-3 il tecnico può dare spazio ad Anguissa, Fabia Ruiz ed Elmas in mediana, facendo sedere in panchina Zielinski che non è ancora al top della condizione fisica. In attacco confermati Insigne e Osimhen, mentre Lozano è sicuro di un posto da titolare con Politano che torna in panchina. Dovrebbero essere queste le variazioni di Spalletti che pensare anche alla gara con la Fiorentina che si giocherà domenica prossima.