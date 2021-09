LDT – Vi rendete conto chi sono le riserve del Napoli?

Il Napoli con Udinese, Sampdoria e Cagliari è stato devastante, ma sinceramente mi impressiona la forza della squadra azzurra. Con queste parole comincia la lettera di Franco, tifoso di Caserta che ha deciso di scrivere alla nostra redazione.

Ho visto il Napoli con il Cagliari e sono rimasto impressionato quando Spalletti ha messo in campo Ounas, Petagna, Lozano, Elmas e Demme. Era già da qualche giorno che ci riflettevo, ma ieri la cosa mi è apparsa più lampante che mai. Anche perché in panchina è rimasto ancora un certo Dries Mertens, uno che ha fatto 133 gol con la maglia del Napoli. Inoltre ci sono ancora da recuperare Lobotka e Ghoulam.

Francamente sono scettico sul recupero di Ghoulam, anche se in fondo ci spero tantissimo. E’ un ottimo professionista, un grade uomo e mi auguro per il bene del Napoli e per il suo bene, che possa ritornare a giocare ad altissimi livelli. Ecco se devo trovare una pecca alla rosa di Spalletti è proprio l’assenza di un esterno mancino di ruolo che possa dare il cambio a Mario Rui. Per il resto, lo dico sinceramente, il Napoli mi sta impressionando.

Lobotka prima dell’infortunio era uno dei migliori del Napoli, poi è arrivato Anguissa e sarà complicatissimo togliergli il posto. Fabian Ruiz sta dettando legge a centrocampo. Osimhen ha segnato già 6 gol, Insigne è inamovibile e Politano gioca sempre bene. Sicuramente ci saranno momenti difficili. Ma è qui che sento che il Napoli può fare bene. Perché Quando i cosiddetti titolari dovessero steccare, Spalletti ha la possibilità di mettere in campo gente come: Mertens, Petagna, Lozano, Ounas, Elmas, Demme, Lobotka e Manolas. Per non parlare dei due portieri con Ospina e Meret che praticamente se la giocano sempre alla pari.